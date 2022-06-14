تلقى منتخب مصر الأول لكرة القدم هزيمة ثقيلة ضد كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، في المباراة الودية التي أُقيمت بالعاصمة سيول.

فوز كوريا الجنوبية ضد مصر

وبدأت مباراة كوريا الجنوبية ضد مصر بشكل سريع، وسط سيطرة من أصحاب الأرض، قبل أن ينجح في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 17 دقيقة عن طريق رأسية للاعب هوانج يي جو.

واستمرت سيطرة كوريا الجنوبية، وسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 22 عن طريق لاعبه كيم جون يون، وتمكن مهاجم منتخب مصر الأول لكرة القدم، مصطفى محمد من تقليص الفارق عند الدقيقة 39.

وواصل أصحاب الأرض السيطرة خلال أحداث الشوط الثاني، وسجل هدفين عن طريق تشو جي سانج وكون تشانج هون عند الدقيقتين 85 و91، لتنتهي المباراة الودية بفوز كوريا الجنوبية ضد منتخب مصر بنتيجة 4/1.

منتخب مصر يُعاني

وتسببت الهزيمة الثقيلة لمنتخب مصر ضد كوريا الجنوبية في زيادة الغضب الجماهيري ضد المدير الفني إيهاب جلال، وسط أنباء عن رحيله عن 3 مباريات فقط، حيث تولى المهمة مؤخرًا خلفًا للبرتغالي كارلوس كيروش.

وطالب النقاد الرياضيون، مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بضرورة تقديم استقالة جماعية، ورحيل الجهاز الفني، في ظل المستوى الفني الباهت الذي يقدمه المنتخب خلال الفترة الماضية.