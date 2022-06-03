أفادت تقارير المواقع التكنولوجية أن تطبيق واتساب WhatsApp يعمل الآن على بعض المميزات الجديدة لإرضاء المستخدمين البالغ عددهم نحو 2 مليار مستخدم نشط، ومن بين تلك التطويرات إمكانية تحرير وتعديل الرسائل النصية.

ووفقًا لـ WABetaInfo، تعمل المنصة المملوكة لشركة Meta الآن على السماح للمستخدمين بتعديل رسائلهم النصية، لكن هذه الميزة لا زالت قيد التطوير.

كيفية تعديل الرسائل المرسلة على واتساب:

وأظهرت لقطة شاشة تمت مشاركتها من خلال موقع WABetaInfo أنه بعد الضغط مطولًا على الرسالة النصية سيظهر لك الخيارات المتاحة حاليًّا مثل حذف الرسالة والرد عليها ونسخها ومسحها أو تمييزها كرسالة مميزة، وأيضًا سيظهر خيار جديد وهو التعديل؛ بحيث يتيح للمستخدمين إصلاح أي خطأ إملائي بعد إرسال رسالة، لافتًا إلى أن ذلك لا يزال قيد التطوير في النسخة التجريبية، بيتا، ما يعني أنه عند طرح الميزة رسميًّا قد تتغير الخطط.

وبجانب موعد الطرح غير المعلوم فإن هناك معلومة أخرى غائبة وهي الفترة الزمنية المتاحة أمام المستخدم للتعديل، وذلك علمًا بأن تطبيق واتساب يعمل على جلب الميزة لأنظمة التشغيل iOS وأندرويد وواتساب ويب.