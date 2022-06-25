أوضحت هيئة الغذاء والدواء الفرق بين العصائر، والنكتار، وشراب الفاكهة؛ مبينة الأكثر غذائية من بين مشروبات الفواكه.

وبينت أن عصير الفاكهة، هو مشروب يحتوي على عصير الفواكه بنسبة تركيز 100%، ويعتبر خاليًا من الماء، والسكر المضاف، والمواد الحافظة.

العصير والنكتار:

أما النكتار فهو مشروب يحتوي على نسبة أقل من عصير الفاكهة، بنسبة تركيز 30%، كما يحتوي على مواد أخرى مثل الماء، والمواد الحافظة، والسكر.

ويحتوي شراب الفاكهة على نسبة عصير بتركيز 10% فقط، ويحتوي على مكونات أخرى مثل: الماء، والسكر المضاف، والمواد الحافظة.

القيمة الغذائية:

وبينت الهيئة أن العصير الطبيعي هو الأفضل من ناحية القيمة التغذوية؛ لذلك يفضل استبدال نكتار الفواكه بالعصير الطبيعي؛ يليه النكتار باعتباره أقل في المواد الحافظة؛ وأخيرًا شراب الفاكهة.

استهلاك السكر:

كما لفتت إلى أن العلبة الواحدة من مشروبات الفواكه المحلاة تحتوي على ما يقارب من 10 ملاعق سكر؛ لافتة إلى أن الفرد العادي لا يمكنه استهلاك ما يزيد عن 12 ملعقة للحفاظ على صحة القلب والدم وحماية الجسم من خطر السمنة.

وحذرت من أن تزايد معدلات السكر المستهلك تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وأمراض الكبد الدهني، وأمراض القلب، وداء السكري، وزيادة الوزن، ومقاومة الإنسولين.