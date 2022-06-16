تعادل الفريق الكروي الأول بنادي النصر وديًا مع نادي الرائد بنتيجة هدفين لكل فريق وذلك في مباراة ودية جمعت الفريقين استعدادًا لآخر جولتين في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت المباراة مغلقة إعلاميًا، حيث شهدت المباراة مشاركة الكاميروني فينسينت أبو بكر وسجل الهدف الأول لأصفر الرياض، بينما سُجل الثاني عبر اللاعب مشاري النصر، وسُجل هدفا الرائد عبر اللاعبين المغربيين كريم بركاوي ومحمد فوزير.

ملخص مباراة النصر والرائد

وما جعل جمهور العالمي متفاجئًا من مشاركة اللاعب الكاميروني فينسنيت أبو بكر، في لقاء الرائد الودي اليوم، هو استبعاده من مباراتي الرائد والأهلي في دوري المحترفين خلال الفترة الماضية، رغم مشاركته في التدريبات الجماعية.

وكان مهاجم النصر، تعرض لإصابة في القدم في مباراة منتخب الكاميرون أمام الجزائر، في ذهاب المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

يذكر أن فينسينت أبو بكر كان ارتبط اسمه بالرحيل عن نادي النصر في صيف العام الحالي.