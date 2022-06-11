كشفت تقارير إعلامية أن لجنة المسابقات بـ رابطة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لم تُبلغ الأندية رسميًا بتأجيل مباريات دوري المحترفين، على خلفية مشاركة المنتخب السعودي الأولمبي في كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا.

#برنامج_شوت | عبدالرحمن الحميدي:

حسب المصادر لجنة المسابقات لم ترسل خطاب رسمي للأندية بخصوص تأجيل الدوري ولكن كان الحديث شفوي.@A_AlHameedi⁩#SSC pic.twitter.com/PZoLdLe2HX — برنامج شوت (@Shoot_SSC) June 10, 2022

وقال الإعلامي عبدالرحمن الحميدي مقدم برنامج ” شوت” على قناة SSC إن لجنة المسابقات لم ترسل خطاباً رسمياً للأندية بخصوص تأجيل الدوري ولكن كان الحديث شفوياً.

وذكرت تقارير إعلامية أن مباريات الدوري قد تؤجل لـ يوم 22 يونيو بدلًا من 18 يونيو في حال تأهل الأخضر الأولمبي لنصف نهائي كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، المقامة حاليًا في أوزبكستان.

يذكر أن الموسم في دوري المحترفين كان قد تم تمديده لـ يوم 23 يونيو حيث تُقام آخر جولتين يومي 18 و 23 يونيو بسبب تأجيل مباريات الجولة الـ27 عدة أيام حدادًا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.