شهدت طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية فوضى على متنها مع تدفق المياه بغزارة إلى مقصورة الركاب، وحاول أفراد الطاقم بشكل يائس إيقاف التدفق المستمر لكن الأمر كان بمنتهى الصعوبة لاسيما أنها كانت على ارتفاع 30 ألف قدم في السماء.

وغادرت طائرة إيرباص A380 مطار هيثرو وهبطت في واشنطن، وهي طائرة ذات طابقين مع درجتين، واحدة في المقدمة والأخرى في الجزء الخلفي من الطائرة وتتسع لـ 500 راكب.

تعليق الخطوط الجوية البريطانية:

وبحسب صحيفة ذا صن، فقد قالت الخطوط الجوية البريطانية: إن عطلًا في وحدة تخزين المياه في الجزء الخلفي من الطائرة أدى إلى إغراق السلالم التي يستخدمها ركاب الدرجة الاقتصادية على متن الطائرة.

وتابعت: لم تكن هناك مشكلة تتعلق بالسلامة في أي وقت، وكان هذا من مصدر مياه الشرب النظيفة، ومع ذلك أُصيب بعض الركاب بالذعر وآخرون بالاشمئزاز لاسيما أنها طالت البعض.

واستطردت: واصلت الرحلة بسلام إلى واشنطن وهبطت كالمعتاد، وقد تم استبدال صمام معيب وتم إصلاح المشكلة، لافتة إلى أن العطل الفني المروع وقع في نهاية الرحلة التي استمرت 7 ساعات إلى الولايات المتحدة.

وتمكن المهندسون من إصلاح الصمام وعادت نفس الطائرة إلى الهواء في نفس اليوم.

وقال عامل في شركة طيران لصحيفة The Sun: لم تكن هذه رحلة ملائمة للمسافرين المتوترين، فرؤية شلال خلال الرحلات الجوية أمر غير معتاد.