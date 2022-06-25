أثبتت إحدى الدراسات أن لقاحات كورونا على مستوى العالم أسهمت في خفض عدد الوفيات العالمية بالمرض بمقدار 20 مليون إنسان؛ خلال عام واحد من توفرها.

وأشارت الدراسة التي نشرتها صحيفة الجارديان البريطانية إلى أن الوباء كان من الممكن أن يقضي على 31.4 مليون إنسان، إلا أنه نجح في تجنب 19.8 مليون حالة وفاة.

منع المزيد من الوفيات:

وقال المؤلف الأول المشارك في الدراسة، أوليفر واتسون: “كان من الممكن منع المزيد من الوفيات لو كان الوصول إلى اللقاحات أكثر مساواة في جميع أنحاء العالم”.

وأوضح أن “البحث توصل إلى أن ما يقرب من 600 ألف حالة وفاة إضافية، واحدة من كل 5 وفيات جراء كوفيد في البلدان منخفضة الدخل”.

وأكمل: “كان من الممكن منع حالات الوفاة المذكورة لو تم تحقيق الهدف العالمي لمنظمة الصحة العالمية المتمثل في تطعيم 40% من سكان كل بلد بحلول نهاية عام 2021”.

توفير اللقاح:

بدورها، قالت رئيسة قسم وبائيات الأمراض المعدية في إمبريال كوليدج لندن، البروفيسور أزرا غاني: “من المهم أن نضمن حماية الأشخاص الأكثر ضعفًا في جميع أنحاء العالم من التداول المستمر لكوفيد-19 ومن الأمراض الرئيسية الأخرى التي لا تزال تؤثر بشكل غير متناسب على أفقر الناس”.

وأكد أن الدراسة ارتكزت على أعداد وإحصائيات رسمية عن نسب الإصابة والوفيات من فيروس كورونا، مؤكدًا أن توفير اللقاحات في كافة دول العالم أصبح أمرًا حيويًّا.