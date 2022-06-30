شهد المسجد الحرام أجواء روحانية في أولى ليالي شهر ذي الحجة، مع انتظام حركة ضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام، وسط خدمات متكاملة من الجهات المعنية.

فيديو | "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك" مشاهد من المسجد الحرام في أول أيام شهر ذي الحجة#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/9qekQO8l4o — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 30, 2022

ووفرت الجهات المختصة جميع الاستعدادات لخدمة واستقبال حجاج بيت الله الحرام، مع تيسير كافة الإجراءات المرتبطة، لتيسير المناسك على الحجاج، لموسم الحج لهذا العام.

عيد الأضحى 9 يوليو:

وكانت المحكمة العليا قد أعلنت يوم أمس الأربعاء، ثبوت هلال شهر ذي الحجة في مرصد تمير، بذلك يكون اليوم غرة شهر ذي الحجة والوقوف بعرفة يوم الجمعة 8 يوليو، وعيد الأضحى يوافق يوم السبت 9 يوليو.

ودعت المحكمة العُليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة، مساء يوم الأربعاء الثلاثين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1443هـ.