ينتظر عشاق كرة القدم السعودية، اليوم ختام منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يُعد الدوري الأطول في تاريخ الكرة السعودية بمقدار أكثر من 320 يومًا.

وتنطلق 8 مباريات مساء اليوم في الجولة الثلاثين والأخيرة من بطولة دوري المحترفين بإقامة 8 مباريات في توقيت واحد وهم ” الهلال ضد الفيصلي، الاتحاد ضد الباطن، النصر ضد الفتح، الشباب ضد الأهلي، الطائي ضد الحزم، الرائد ضد أبها، الفيحاء ضد الاتفاق، ضمك ضد التعاون”، وجميع تلك المباريات تنطلق في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.

ليلة مختلطة بالحزن والفرح

وكان حسم لقب الدوري قد تأجل للجولة الثلاثين بين العميد والزعيم، بعد فوز الأول على الاتفاق والثاني على الفتح في الجولة الـ29 يوم الخميس الماضي.

الليلة ستكون فرحة لـ بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إما لـ الهلال أو الاتحاد، وحزن لوصيف الدوري وفريقين سيهبطان مع نادي الحزم إلى دوري الدرجة الأولى ” دوري يلو”.

الأندية السبعة التي تتنافس للابتعاد عن الهبوط هم ” التعاون والفيصلي والطائي والرائد، والأهلي والباطن والاتفاق”.

وكان الحزم هبط رسميًا لدوري الدرجة الأولى حيث يتواجد في المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة.