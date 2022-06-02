أثارت الفنانة الأمريكية ليلى روز ديب، ابنة الفنان جوني ديب، الفضول بشأن هوية والدتها؛ على هامش أزمة والدها مع الفنانة أمبر هيرد، التي ربح في نهايتها دعوى التشهير.

وولدت ليلي روز ديب في 27 مايو 1999 في باريس؛ لأبيها جوني ديب، والدتها النجمة الفرنسيّة فانيسا بارادي Vanessa Paradis، كما ورثت عنهما الروح الفنية؛ وشاركت في عدد من الأفلام السينمائية.

ليلى روز وعالم الفن



دخلت عالم الأضواء وهي في عمر الـ16، عندما اختارها المدير الإبداعي لدار شانيل المصمّم كارل لاجيرفيلد Karl Lagerfeld لتكون وجه الدار الجديد لمجموعة نظارات The Pearl Eyewear لخريف 2015، قائلًا: “هي جميلة جدّاً، يافعة، تنتمي إلى الجيل الجديد وتملك كلّ مقوّمات النجمة”.

كما طرقت أبواب السينما؛ في عام 2014م، قدمت أول أفلامها السينمائية Tusk، وفي العام 2016، شاركت والدها بطولة فيلمه Yoga Hosers، وانضمّت إلى فيلم Planetarium إلى جانب الممثلة ناتالي بورتمان Nathalie Portman.

عائلة فنية



وتعتبر أسرة ليليى روز ديب فنية من الطراز الأول؛ فبالإضافة إلى والدها جوني ديب، ووالدتها فانيسا بارادي، فدائمًا ما تلقي الصحافة أضوائها على أخيها جاك ديب الذي يبلغ من العمر 18 عامًا، ويشبه والده كثيرًا.

أما والدتها الفنانة الفرنسية، فانيسا بارادي، ولدت في 22 ديسمبر 1972م، في سان مور دي فو، وعملت كمغنية وعارضة أزياء، ثم تزوجت من الفنان جوني ديب وأنجبا ليلى وجاك ديب إلا أن زواجهما انتهى بالانفصال؛ وتزوجت بعد ذلك من شخص آخر.