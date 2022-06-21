أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعًا 298.11 نقطة ليقفل عند مستوى 11659.64 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.5 مليارات ريال.

كمية الأسهم المتداولة

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 173 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 338 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 184 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 24 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات بترو رابغ، والصقر للتأمين، والكيميائية، ودار الأركان، وأكوا باور الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات صادرات، وبحر العرب، وشمس، و وفرة، وأسمنت اليمامة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 9.98% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وإعمار، والراجحي، وصادرات هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، و إس تي سي، و الإنماء، ودار الأركان، وصادرات هي الأكثر نشاطا في القيمة.

الأسهم السعودية الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 166.98 نقطة ليقفل عند مستوى 20875.37 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 469 الف مليون سهم تقاسمتها 2464 صفقة.