خرج ماجد النفيعي رئيس النادي الأهلي عن صمته بعد هبوط النادي لدوري الدرجة الأولى ” دوري يلو” أول أمس الاثنين عقب التعادل مع نادي الشباب.

وتحدث النفيعي لـ برنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “الهبوط ليس شيئًا سهلًا وشيء لا يصدق وعند السقوط فيجب تدارك ذلك للعودة “.

ماجد النفيعي يكشف ماذا فعل بعد الهبوط !

وأضاف النفيعي: “عملنا عمل كبير خلال اليومين الماضية للحفاظ على عناصر الفريق، وتعاهدنا على إعادة الأهلي لدوري المحترفين.. يصلنا دعم 100 مليون ريال منها 76 مليون ذهبت للديون”.

وواصل النفيعي: “التركة ليست سهلة والديون فوق الخيال والوزارة تعلم بذلك.. لا أحد عاقل يصدق بوجود مؤامرة لسقوط الفريق.. سنعود أقوى”.

وتابع: “أكبر عوائقنا كانت عدم التمكن من تسديد الديون للاعبين منها مقدمات العقود السابقة”.

أزمة في تسديد رواتب اللاعبين:

وأضاف ماجد النفيعي: “موسى المحياني مستمر مع الفريق.. أكثر ما سمعت من اللاعبين: كيف ستسدد وأنت في دوري الدرجة الأولى”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “اللاعبون هم من بادروا وطالبوا بعدم انسحاب أي شخص ويكملون الموسم القادم، من الممكن أن يغادر أسماء ولكن نحاول أن تتم إعارتهم”.

عز الله الي هبطنا دوري الدرجه الثانيه @ossemo1234 — زياد آل فهيد (@zeaydfheed) June 29, 2022

جماهير الأهلي ازدادت غضبًا من تصريحات النفيعي وطالبت برحيله هو وموسى المحياني حيث أكدوا أن بقاءه يعني هبوط الراقي للدرجة الثانية إذا استمرا بسبب التخبطات الإدارية.

يذكر أن الراقي هبط إلى دوري الدرجة الأولى “دوري يلو” بعد احتلاله للمركز الـ14 في دوري المحترفين موسم 2021/ 2022.