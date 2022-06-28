استعرضت وزارة التجارة ماذا قدم نظام الشركات الجديد 2022 للشركات غير الربحية؟

الشركات غير الربحية:

وأفادت الوزارة، عبر إنفوجرافيك على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن الشركات غير الربحية هي شركات لا تهدف إلى تحقيق ربح يعود على الشركاء أو للمساهمين فيها، وتهدف لخدمة المجتمع بعمومه.

أما أبرز مزاياه، فهي أن النظام أفرد للشركات بابًا خاصًّا لتفعيل دورها وتمكينها وحوكمتها وضبط مصارفها، والسماح لها بممارسة أي نشاط يمكنها من تحقيق أهدافها.

عوائد نقدية:

وكذلك إمكانية حصول الشركات على عوائد نقدية أو عينية مقابل أعمالها ومنتجاتها وخدماتها، واشتراط إنفاق أرباحها في المصارف والمجلات المنصوص عليها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس، وأيضًا إمكانية دفع مكافآت أو أي مزايا أخرى للعاملين في الشركة.