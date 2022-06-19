وُلد ماعز باكستاني بأذنين طويلتين بشكل غير عادي يبلغ قياسهما نحو 49 سم، ويسعى صاحبه لإدخاله موسوعة غينيس للأرقام القياسية باعتباره حامل الرقم القياسي العالمي، لاسيما وأن عمر الماعز إسبوعان فقط، أي من المرشح أن يزداد طول أذنيه أكثر من ذلك.

ووُلد الماعز في كراتشي بباكستان منذ أيام قليلة، ومع ذلك فقد أصبح من المشاهير بالفعل، وسماه صاحبه، محمد حسن ناريجو، باسم سيمبا، أي الأسد باللغة السواحيلية، تيمنًا بفيلم الرسوم المتحركة، حيث يتميز بنفس لون الشخصية الشهيرة،

ويمتلك الماعز أذنين طويلتين لدرجة أنه يجرهما على الأرض أثناء سيره، وقال ناريجو: نأمل قريبًا أن يكون سيمبا حاملًا للأرقام القياسية في موسوعة غينيس.

ولا يوجد حاليًا ماعز يحمل موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأطول آذان، لكن هناك كلابًا تحمل نفس اللقب، وتميل الماعز عمومًا إلى أن يكون لها آذان طويلة، لكن فصيلة الماعز النوبي الذي يأتي منها سيمبا، لها أطول آذان من بين جميع الأنواع.

وتؤدي آذان الماعز غرضًا مهمًا للغاية لأنها تساعد في إبقائها باردة في درجات الحرارة المرتفعة، أما آذان سيمبا الطويلة فقد تكون نتيجة لطفرة جينية أو اضطراب وراثي، لكن يبدو أنه على ما يرام ولا يؤثر ذلك على صحته.

تربية الماعز في باكستان

وتعتبر تربية الماعز من الأعمال التجارية الشائعة في باكستان، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن التضاريس المتنوعة والطقس ملائمان لتربية الماشية، ومع ذلك، تختلف درجات الحرارة في باكستان بسبب اختلاف التضاريس وفي الصيف يمكن أن تصل درجات الحرارة القصوى إلى 47 درجة مئوية.

جودة الماعز الباكستاني

يتراوح وزن الماعز الباكستاني بين 60 إلى 80 كيلوغرام ويرتفع إلى 150 كغم، ووفقا للتقارير فإنه يتميز بإنتاجه الجيد من اللبن واللحم ويتحمل المناطق الحارة والرطوبة.