بعد أن ظهرت شائعات بأن لاعب برشلونة جيرارد بيكيه قد خدع نجمة البوب اللاتينية شاكيرا Shakira وأعلن الاثنان الآن انفصالهما، بات العديد من متابعيها يسألون فضوليًّا بشأن مهنتها وصافي ثروتها.

ما هو صافي ثروة شاكيرا Shakira في عام 2022؟

تبلغ ثروة شاكيرا 350 مليون دولار أمريكي، وقد باعت أكثر من 75 مليون تسجيل في جميع أنحاء العالم؛ مما يجعلها واحدة من أفضل فناني الموسيقى مبيعًا في العالم، وقد أسست Shakira أيضًا مؤسسة بيرفوت التي تساعد الأطفال المعوزين، كما تعاونت مع برشلونة لتوفير التعليم الرياضي للأطفال.

من هي Shakira شاكيرا؟

شاكيرا إيزابيل ريبول ولدت في بارانكويلا، كولومبيا، في 2 فبراير 1977، واسمها يعني بالعربية شاكرين، حيث تعود أصولها إلى لبنان فقد انتقل والدها من بيروت إلى كولومبيا عندما كان في الخامسة من عمره.

ومن ناحية والدتها، هي إسبانية وإيطالية، ولديها ثمانية أشقاء أكبر منها، وقد نشأت شاكيرا في بارانكويلا كولومبيا، وهي مدينة تقع على الساحل الكاريبي الشمالي للبلاد.

عندما كانت طفلة كتبت قصيدتها الأولى لا روزا دي كريستال (الوردة الكريستالية)، ومنذ سن السابعة باتت تكتب القصائد بانتظام، وصدر أول ألبوم لها باسم ماجيا في يونيو 1991 أي عندما كانت تبلغ 13 عامًا فقط.

حقق الألبوم نجاحًا في الراديو الكولومبي وأعطى للشابة شاكيرا الكثير من الفرص لكنه لم يباع جيدًا في الولايات المتحدة، حيث تم بيع 1200 نسخة فقط في جميع أنحاء العالم، كما كان ثاني ألبوم لها فاشلًا أيضًا.

وظهرت شاكيرا كنجمة عالمية ابتداءً من ألبومها الخامس Laundry Service في عام (2001)، وباعت حينها أكثر من 20 مليون نسخة وأنتجت أغنيتي Whenever, Wherever وUnderneath Your Clothes واللتين أصبحتا الأغنيتين رقم 1 في العالم.

تاريخ شاكيرا مع بيكيه:

وبدأت شاكيرا وجيرارد بيكيه، لاعب كرة قدم إسباني، المواعدة في عام 2011، وهو يصغرها بعشر سنوات، والتقيا لأول مرة في ربيع 2010 عندما ظهر في الفيديو الموسيقي لأغنيتها Waka Waka التي تم اختيارها كأغنية رسمية لكأس العالم 2010 FIFA، ولديهما طفلان (ميلان وساشا).