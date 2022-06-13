فاجأ الأهلي المصري جماهيره قبل قليل بـ رحيل المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني من تدريب الفريق الكروي الأول خلال الفترة الحالية مع تولي سامي قمصان الإدارة الفنية للنادي.

وكانت مباراة الأهلي والمصري بـ السلوم في كأس مصر أمس، كتبت نهاية علاقة المدرب الجنوب إفريقي الذي تواجد في القاهرة بعد إنهائه دورة تدريبية في المغرب، لكنه لم يحضر المباراة كذلك لم يحضر تدريبات الفريق اليوم.

مباراة الأهلي القادمة تحت قيادة سامي قمصان

المارد الأحمر، كلف سامي قمصان بإدارة الفريق الأول فنيًا في مباريات ” إيسترن كومباني، الزمالك” في الدوري المصري ومباراة بيراميدز في كأس مصر لـ موسم 2020/2021، علمًا بأن أول مباراة لـ قمصان ستكون أمام إيسترن كومباني في الدوري بعد غد الأربعاء.

وقيل إن موسيماني سيتولى تدريب أحد الأندية الخليجية مما جعل إدارة محمود الخطيب تفكر في إقالته بسبب عدم احترامه للنادي بجانب تصريحاته الإعلامية المتكررة بالفترة الأخيرة، وهو ما لا يتناسب مع سياسات المارد الأحمر.

وكانت جماهير الأهلي طلبت إقالة المدرب الجنوب إفريقي ورحيله عن الفريق الأحمر، بعد خسارة مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الاثنين 30 مايو الماضي.

المدرب الجنوب إفريقي كتب عبر حسابه في “تويتر” قائلًا قبل إقالته: “خلال آخر 20 شهرًا، الرحلة كانت مباركة بفضل الله، أنا متواضع وشاكر للغاية بسبب هذا الأمر”.

أبرز إنجازات موسيماني

وكان المدرب الجنوب إفريقي تولى تدريب الأهلي في أكتوبر 2020 خلفًا للسويسري رينيه فايلر وحقق مع المارد الأحمر عدة ألقاب مثل لقبين في دوري أبطال إفريقيا وميداليتين برونزيتين في كأس العالم للأندية ولقب كأس مصر.