أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، مجانية التأمين الطبي لجميع المواطنين، بعد الإعلان عن تأسيس شركة الصحة القابضة، مؤكدًا أن التأمين الطبي من الأمور والركائز الرئيسية، وكل ما سيتم تنفيذه سيكون لاستدامة هذه الأمور.

هل سيكون "التأمين الطبي" مجانيا لجميع المواطنين السعوديين؟

وماذا عن العاطلين عن العمل، أو المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي؟

المتحدث باسم وزارة الصحة يجيب على الاستفسارات لـ #العربية.#شركة_الصحة_القابضة#مركز_التأمين_الصحي_الوطني pic.twitter.com/4Mc5mMklk8 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 2, 2022

وأضاف العبد العالي، خلال مداخلة على قناة “العربية”، أن استدامة مجانية العلاج بأفضل المعايير من الأمور الأساسية التي ستتحقق من خلال تنفيذ هذه القرارات والجوانب التي تم اعتمادها ومن ضمنها مركز التأمين الصحي الوطني.

مظلة التأمين الطبي للجميع

ولفت إلى أن هدف البرامج المقدمة من المركز الوصول لتأمين صحي يحافظ على حصول الناس على المجانية، وبتمويل كامل مقدم من الدولة للشرائح المستفيدة المشمولة بالخدمات الصحية الحكومية.

وأوضح المتحدث باسم الصحة أنه بالنسبة لأصحاب الضمان ومن لديهم ساند والعاطلين عن العمل ووضعهم بالنسبة لمجانية التأمين الصحي، سيكون مشمولين في هذا التأمين المجاني، مؤكدًا أن كل من هم مشمولين بالخدمات الصحية الحكومية والمستفيدين بالمملكة، وكافة الفئات سيشملهم جميع برامج التأمين الصحي.

تأسيس شركة الصحة القابضة

يذكر أنه كانت قد صدرت موافقة ملكية كريمة على قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بتأسيس شركة الصحة القابضة والموافقة على تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني، ما يمكن من رفع فاعلية أداء المنظومة الصحية.

وستكون وزارة الصحة هي الجهة المنظمة والمشرفة على المؤسسات الصحية العامة والخاصة، وتتولى التجمعات الصحية تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمستفيدين في جميع مناطق المملكة، وفقاً لنموذج الرعاية الصحية الحديث بمستوياتها المختلفة.

ويضع القرار الأسس النظامية لتنفيذ استراتيجية التحول في وزارة الصحة والتي ستتم في مراحل متتابعة خلال السنوات القادمة، حيث ستعمل التجمعات الصحية على تنفيذ مجموعة من البرامج التحولية الرامية إلى تعزيز صحة المجتمع والوقاية والكشف المبكر عن الأمراض والمخاطر الصحية.