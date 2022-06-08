قال استشاري الأمراض المعدية د. علي الشهري إن ارتفاع حالات كورونا في المملكة خلال الأيام الأخيرة يعود بشكل رئيس إلى انتشار الإصابة بمتحور أوميكرون.

فيديو | استشاري الأمراض المعدية د. علي الشهري: متحور أميكرون يقود ارتفاع إصابات كورونا في #المملكة بنسبة أكثر من 90%#عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/FXH0kI7Vjj — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 8, 2022

وأضاف الشهري خلال مداخلة مع قناة الإخبارية إن أكثر من 90% من الإصابات المسجلة مؤخرًا هي بسبب المتحور أوميكرون الذي يتميز بسرعة انتشار كبيرة مقارنة مع غيره من المتحورات وسرعة انتقال العدوى لأن أعراضه تكون خفيفة إلى حد ما.

الوقاية من أوميكرون

وفي وقت سابق شددت هيئة الصحة العامة على ضرورة استكمال التحصين والحصول على الجرعة التنشيطية الثالثة للوقاية من متحور أوميكرون.

ولفتت إلى أن الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا تحمي من الأعراض الشديدة والوفاة مشيرًا إلى أن الجرعة الأولى من اللقاح تعطي مناعة ضد متحور أوميكرون بنسبة 52%، والجرعة الثانية 72%، والجرعة التنشيطية ترفع المناعة إلى 88%.

حالات كورونا الجديدة

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء تسجيل 1029 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 774250 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 616 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 756871 حالة، فيما تم تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9163 حالة وفاة، ووصل عدد الحالات الحرجة إلى 92 حالة.