فجر مشاري الغامدي المترجم السابق الذي عمل بالجهاز الفني للفريق الكروي الأول، مفاجأة من العيار الثقيل حول ماجد النفيعي رئيس النادي وموسى المحياني المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي.

مترجم الأهلي السابق يفجر مفاجأة:

وقال مشاري في مساحة عبر “تويتر”: “النفيعي والمحياني طلبا من التشيلي باولو دياز حينما كان لاعبًا في الراقي ضرب مهند عسيري وقت تواجده بالفريق مع منح اللاعب التشيلي 10000 دولار”.

جماهير الراقي في أكثر من مناسبة طلبت رحيل إدارة النفيعي مع رحيل موسى المحياني حيث لم ينجح أي منهما في تحقيق الفريق لنتائج طيبة.

جماهير الراقي:

وأصبح الأمل الوحيد لـ جمهور الأهلي، هو الفوز على الشباب، في الجولة 30 والأخيرة من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتزاع بطاقة البقاء في الموسم المقبل.

ويحتل الراقي حاليًّا المركز الـ14، بعد خسارة الأمس من نادي الرائد بثلاثية مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ29 من عمر الدوري.