حرصت المتطوعة عبير الرويلي على أن يشاركها أبناؤها محمدو وليد فيصل العنزي 17 و15 سنة في خدمة ضيوف الرحمن في منفذ جديدة عرعر لتجسد شعار خدمة الحاج شرف لنا.

الصورة المشرقة لأبناء الوطن المعطاء:

وتقول عبير الرويلي: إن هدفنا هو أن نسعى لإظهار الصورة المشرقة لأبناء هذا الوطن المعطاء ولإبراز الوجه المشرق للمتطوعين السعوديين الذين يستشعرون عظم المسؤولية لخدمة ضيوف الرحمن، وتحرص على إدخال أبنائها في المجال التطوعي لتعزيز روح البذل والمساعدة والعمل بروح الفريق الواحد وخدمة الوطن في شتى المجالات بما يسهم في تعزيز المواطنة الصالحة لديهم لتعزيز ثقافة العمل التطوعي ودعمه من أجل استمراريته وتطويره واستدامته لما فيه الخير للوطن والمجتمع وليكون وجودنا في هذا الوطن أجمل بتقديم ما هو أفضل.

وأضافت أن التطوع هو الوجه الحسن والإنساني الذي يقوم به المتطوع دون مقابل، مبينة أنه من السمات الحيوية التي ترتقي بالمجتمعات ومن الأعمال التي يخدم بها الفرد مجتمعه ووطنه ودينه، لافته إلى أنه وزملاءه في الفرق التطوعية كافة استشعروا المسؤولية تجاه الوطن والمجتمع مستمدين حبهم للعمل التطوعي من الدين الإسلامي، الذي يحث على الإنفاق في سبل الخير بسخاء والبذل والعطاء، والذي هو نهج قيادتنا الرشيدة والتي هي خير مثال يحتذى به في العطاء ومد يد العون والتنافس في خدمة ضيوف الرحمن القادمين عبر منفذ جديدة عرعر.