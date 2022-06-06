علق نجم المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، متعب الحربي، على نتيجة مباراة اليابان اليوم، مؤكدًا أن الأخضر يسعى لتحقيق الفوز على الإمارات بالجولة الثالثة.

متعب الحربي يعلق على نتيجة المباراة:

وقال متعب الحربي في تصريحات لقنوات SSC: “الحمد لله على كل حال، نقطة أفضل من لا شيء أمام اليابان، وحقيقة دخلنا المباراة بهدف الفوز وليس التعادل، ولكننا لعبنا ضد منافس قوي اليوم”.

وتابع: “الفريق كله منسجم، ومن الممكن أننا لم نأخذ الوقت الكافي معًا حتى ننسجم بشكل أكبر كوننا تجمعنا قبل البطولة بـ5 أيام فقط، لكن زملائي اللاعبين فيهم الخير والبركة والقادم أفضل بإذن الله”.

وواصل متعب الحربي تصريحاته قائلًا: “حالة الطقس اليوم أثرت على مستوى الأخضر وخصوصًا في الشوط الأول، لكننا حاولنا التسجيل في الشوط الثاني رغم الطرد لكن تحقيق نقطة أفضل من لا شيء”.

وعن تميز الجبهة اليسرى للأخضر، قال متعب الحربي: “الحمد لله، هذا يعود لتميز منتخبنا، فالجبهة اليسرى فيها تركي العمار وأنا، وكذلك الجهة اليمنى قوية والمنتخب كله قوي، ولنا مباراة أمام الإمارات سنسعى لحصد نقاطها الثلاث”.

تعادل السعودية واليابان سلبيًّا:

وأُقيمت مباراة السعودية واليابان، مساء اليوم الاثنين، على ملعب باختاكور في طشقند، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، وانتهت بالتعادل بدون أهداف.

ورفع منتخب السعودية تحت 23 عامًا رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة بمنافسات بطولة كأس آسيا 2022، وبفارق الأهداف عن المنتخب الياباني صاحب المركز الثاني.