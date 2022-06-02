تباينت إجابات مرتادي موقع تويتر على وسم ” متى راح تتزوج “، إذ قدموا خلاله تغريدات متنوعة بعضها ساخر، وآخر به العديد من النصائح الخاصة بالزواج واختيار شريك الحياة.

ووجه المغردون نصائح عديدة على الهاشتاج، داعين إلى التركيز على الأخلاق في اختيار شريك الحياة، وعدم الانبهار بالشكل.

الجمال الحقيقي

وقدم أحد المغردين نصيحة حول الاختيار، مؤكدا أن الجمال الحقيقي هو جمال العقل والروح وليس جمال الشكل الخارجي، قائلًا: “الوجوه الجميلة موجودة في كل مكان ولكن يصعب العثور على عقول جميلة”.

وأشار الكثيرون إلى أن الزواج يعد نصيبًا ورزقًا من الله، إذ سيأتي في الموعد المحدد الذي يكتبه الله، فعلق أحد المغردين: “هذه أقدار مكتوبة لا يد لنا فيها أو كلمة.. كلها بيد الله سبحانه”.

ووضعت مغردة أخرى عدة صفات في شريك الحياة قائلة “حين يأتيك شخص واحد جامع لكل ما أردته في أمنياتك، صديق وبعض من أهل، وبمقدار مدينة من أمان”.

التوافق الفكري

فيما سخر أحد المغردين بنشر صورة مكتوب عليها “ياه.. بقى أنا عيل مواليد 2002 يقولي عقبالك”. وقدم آخر نصيحة مهمة لبناء بيت الزوجية قائلا: “يُبنى الزواج على أساس التوافق الفكري”، مؤكدًا أن هذا التوافق عامل مهم لاستقرار الأسرة والزوجين.