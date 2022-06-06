أوضح المحامي محمد الوهيبي، متى يحق للأم استخراج صك إثبات حضانة دون طلاق في نظام الأحوال الشخصية؟

فيديو | في نظام الأحوال الشخصية.. يحق للأم استخراج صك إثبات حضانة دون طلاق ولكن بشرط المحامي والمستشار القانوني محمد الوهيبي يجيب#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/na4J6m9RzJ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 6, 2022

حقوق الأم:

وأكد الوهيبي، خلال حواره إلى قناة الإخبارية، “أنه يحق للأم استخراج صك إثبات الحضانة دون طلاق، على عكس السابق حيث كان يقوم بعض القضاة بتعليق الحضانة لحين انتهاء دعوى فسخ عقد النكاح، أو الطلاق”.

شرط مهم:

وأضاف: “الآن حتى لو كانت الأم لا تزال على ذمة الزوج (الأب)، تستطيع الحصول على صك إثبات حضانة، ولكن بشرط أن تكون مقيمة هي والمحضون خارج منزل الزوجية”.