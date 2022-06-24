تشير الحسابات الفلكية إلى أن يوم عرفة التاسع من شهر ذي الحجة 1443 سيكون يوم الجمعة 8 يوليو 2022.

متى يوم عرفة ؟

وقال الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني : يسأل الكثير عن يوم عرفة ومتى عيد الأضحى للعام 1443هـ، أقول وبالله التوفيق إنه وفقاً للحسابات الفلكية بداية شهر ذي الحجة وأول عشر ذي الحجة يوم الخميس 30 يونيو وبناء عليه سيكون يوم الوقفة هو يوم الجمعة 8 يوليو وعيد الأضحى يوم السبت 9 يوليو.

يذكر أن المملكة تتبنى الرؤية الشرعية للهلال كبداية معتمدة للشهور الهجرية، حيث يصدر بيان من المحكمة العليا بناء على ما يصل إليها من لجان الترائي في المملكة.

لجان الترائي في المملكة

يذكر أن المملكة بها أكثر من 10 مراصد تتولى رصد الأهلة في مدن، مكة، المدينة، الرياض، الظهران، القصيم، حائل، تبوك ، حوطة سدير، تمير وشقراء .

وتخرج لجان الترائي مزودة بالتقنيات الحديثة إلى الأماكن المرتفعة، لتحري هلال الشهور العربية بالعين المجردة أو بالمناظير الفلكية.