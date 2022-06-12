أكدت رباب المعبي، محامية وموثقة عدلية، أنه في حال فسخ عقد النكاح لعدم الوطء فإن للمرأة الحق في نفقة المدة التي قضتها بالزواج.

وتابعت المعبي خلال مداخلة إلى برنامج سيدتي على روتانا خليجية أن الطب الشرعي هو الفيصل في مثل هذه القضايا، وبناء على طلب ناظر الدعوى (القاضي) وعلى الزوجين الامتثال للكشف الطبي.

وأصدرت محكمة الأحوال الشخصية في جدة، الأربعاء الماضي، حكمًا بفسخ نكاح مواطنة بعد مرور عامين من الحياة الزوجية لعدم الوطء؛ حيث ما زالت بكرًا.

تعويض مالي:

وعن التعويض المادي للزوجة بعد الحكم لصالحها، قالت المحامية رباب المعبي: يحق للسيدة الحصول على نفقة المدة التي قضتها في الزواج، مضيفة أن الحكم الصادر لها سيكون جبرًا لها.

وأردفت: تقدمت السيدة بدعوى لمحكمة الأحوال الشخصية بجدة بدعوى فسخ نكاح، ونظرت الدائرة الدعوى وتحققت بأنه لا يوجد ما يمنع المدعى عليه من المعاشرة الزوجية بالطرق الطبيعية، فحكمت بفسخ النكاح بلا عوض، ووفقًا لنظام الأحوال الشخصية الجديد، إذا هجر الرجل زوجته لمدة 4 أشهر متواصلة بدون مانع أو بمانع فللزوجة الحق في فسخ عقد النكاح.