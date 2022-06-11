علق اللاعب محمد آدم على إتمام انتقاله لنادي الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وكان الشباب، أعلن أمس الجمعة عن التعاقد مع آدم صاحب الـ25 عامًا حتى صيف عام 2026.
وقال آدم عبر حسابه في “تويتر”: “شكرًا لإدارة الشباب على الثقة، سعيد جدًّا بهذا التوقيع، وسوف أسعى جاهدًا لتقديم الإضافة والمساهمة وتحقيق أهداف النادي”.
مسيرة محمد آدم قبل الانضمام إلى الشباب:
ولعب آدم مع فريق ميامي خلال موسم 2020/ 2021، حيث شارك في 8 مباريات في الدوري الأمريكي ومباراتين في الكأس، دون أن يسجل أو يصنع.
قيمة آدم التسويقية:
ويسعى الليث إلى تدعيم صفوفه بأفضل الصفقات، وذلك من أجل المنافسة على الألقاب المحلية ودوري أبطال آسيا خلال الفترة المقبلة.
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