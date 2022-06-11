علق اللاعب محمد آدم على إتمام انتقاله لنادي الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان الشباب، أعلن أمس الجمعة عن التعاقد مع آدم صاحب الـ25 عامًا حتى صيف عام 2026.

وقال آدم عبر حسابه في “تويتر”: “شكرًا لإدارة الشباب على الثقة، سعيد جدًّا بهذا التوقيع، وسوف أسعى جاهدًا لتقديم الإضافة والمساهمة وتحقيق أهداف النادي”.

مسيرة محمد آدم قبل الانضمام إلى الشباب:

ولعب آدم مع فريق ميامي خلال موسم 2020/ 2021، حيث شارك في 8 مباريات في الدوري الأمريكي ومباراتين في الكأس، دون أن يسجل أو يصنع.

وبدأ آدم مسيرته الكروية عام 2014، حيث مثل فريق ديربي كاونتي الإنجليزي تحت 23 عامًا، وبعدها انتقل إلى الملاعب الأمريكية، وكانت البداية بفريق ريدينج يونايتد «درجة ثانية»، وبعدها تنقل بين العديد من الأندية منها أتلانتا يونايتد، شيكاجو فاير. قيمة آدم التسويقية: وتُقدر قيمة آدم 300 ألف يورو في سوق الانتقالات.