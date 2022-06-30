يبدو أن حارس مرمى الزمالك والمنتخب المصري، محمد أبو جبل في طريقه للانتقال إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المقبل.

محمد أبو جبل ينضم للطائي

وقال المتحدث الإعلامي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الدولي المصري محمد أبو جبل حاميًا لعرين نادي الطائي في الموسم القادم”.

وكان محمد أبو جبل قريبًا للانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وأكدت تقارير التوقيع معه رسميًا، إلا أن الصفقة تعرضت لانتقادات جماهيرية كبيرة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الطائي في الدوري

وظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي هذا الموسم بشكل مميز، حيث أنهى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز السادس برصيد 37 نقطة، من الفوز 11 مرة، التعادل 4 مرات والخسارة 15 مرة.

وتطمح إدارة نادي الطائي في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية، أملًا في مواصلة التألق خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.