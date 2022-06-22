تحرص جماهير الطائي على دعم الفريق الأول لكرة القدم، ما ساعده على تحقيق نتائج إيجابية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الطائي ضيفًا على الفيصلي

ومن المقرر أن يلعب الفيصلي ضد الطائي، مساء يوم غد الخميس، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، فيما يقع فارس الشمال في المركز الثامن برصيد 34 نقطة.

دعم الجماهير

وتعتزم إدارة نادي الطائي، تسيير حافلات إلى المجمعة، من أجل ضمان حضور جماهيري لدعم وتحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في مباراته المصيرية أمام الفيصلي، وخطف الثلاث نقاط.

ويدخل فارس الشمال مواجهة الغد رافعًا شعار لا بديل عن الفوز، من أجل ضمان البقاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين دون الحاجة للانتظار إلى نتيجة مباراته في الجولة الأخيرة.