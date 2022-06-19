أثار الطفل محمد السهلي من ذوي القدرات الخاصة وضعاف البصر، إعجاب مشاهدي قناة الإخبارية، بإتقانه لحفظ القرآن وتلاوته على الهواء.

فيديو | الطفل الكفيف محمد السهلي يتحدى مشاهدي #الراصد في حفظ القرآن الكريم pic.twitter.com/uhx6sl3p9d — الراصد (@alraasd) June 19, 2022

وتحدى محمد السهلي، ذو الأربع سنوات، مشاهدي برنامج الراصد بإتقان حفظه لأربعة أجزاء من القرآن الكريم.

وجاء الطفل من حفر الباطن، وقال خلال استضافته بالبرنامج: “أقول للناس آية وأتحداهم يجاوبون عليها في صمت”.

تحدي المشاهدين

ورد السهلي قول الله تعالى: “يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ”.

وتابع: “أعد من واحد لخمسة في سري وأتحدى المواطنين تحديد اسم السورة التي ذكرت الآية منها”.