كشف حارس مرمى النادي الأهلي المصري، محمد الشناوي حقيقة تلقيه عرضًا للانضمام إلى صفوف النصر في الميركاتو الصيفي المقبل.

محمد الشناوي يعلق على عرض النصر:

ويُعاني محمد الشناوي من تراجع الأداء خلال الفترة الماضية، ما عرضه لانتقادات من الجماهير، وربطت البعض بين مستواه مؤخرًا وتلقيه عرضًا كبيرًا من النصر.

وتحدث مدير الكرة في النادي الأهلي، سيد عبدالحفيظ مع الشناوي اليوم، واستفسر منه بشأن انشغاله بهذا العرض، وأكد الحارس الدولي أنه يملك عرضًا ماليًّا حاليًّا من النصر، إلا أنه يؤجل حسم هذه الأمور حاليًّا، وذلك وفقًا لـ”الأهلي نيوز”.

سبب تراجع المستوى:

وأرجع محمد الشناوي سبب تراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة إلى ضعف اللياقة البدنية، كحال بقية لاعبي النادي الأهلي، بسبب الإجازات الطويلة التي كان يحصل عليها اللاعبون مع المدير الفني بيتسو موسيماني الذي رحل مؤخرًا.

وفي السياق ذاته، تدرس إدارة النادي الأهلي، تعويض محمد الشناوي ماديًّا بعد العرض الضخم الذي تلقاه من نادي النصر، على الرغم من عدم تلقي إدارة أي عروض رسمية للحارس حتى الآن.

النصر يسعى لتدعيم حراسة المرمى:

ويسعى نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر لتدعيم حراسة المرمى في الموسم الجديد، ليرتبط اسمه بالعديد من الحراس الأجانب، قبل أن يُطالب البعض بعودة نواف العقيدي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).