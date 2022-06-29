أكد الرئيس التنفيذي السابق للمركز الوطني للمنشآت العائلية، طلال العجلان، أن نظام الشركات الجديد وضع الميثاق العائلي للشركات.

ميثاق استرشادي:

وتابع العجلان، في مداخلة إلى قناة الإخبارية، أن ذلك الميثاق كان يعرف بالميثاق الاسترشادي للشركات العائلة، وبحكم أنه استرشادي لم يكن يعتد به في الخلاف بين أفراد العائلة.

وثيقة رسمية:

وتابع العجلان، أن نظام الشركات الجديد جعل الميثاق الاسترشادي وثيقة رسمية من ضمن الوثائق التي توضع في عقد تأسيس الشركة يمكن الرجوع إليه حال الخلاف بين الشركاء.

ونوه بأن الميثاق العائلي أصبح قوة نظامية ومرجعًا في حالة وقوع أي خلاف بين الشركاء؛ لأن كثيرًا من الشركات العائلة تتفكك وتنهار بسبب وجود الخلافات بين الشركاء.