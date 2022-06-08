كشف الكاتب المتخصص في الموارد البشرية عبدالعزيز المهباش، عن مزايا النظام الذي طبقته بريطانيا، من خلال العمل 4 أيام أسبوعيًا دون خفض الأجر.
فيديو | الكاتب المتخصص في الموارد البشرية عبدالعزيز المهباش لـ #هنا_الرياض:
لا يوجد موظف ينتج أكثر من 5 ساعات عمل حتى ولو كان مميزا pic.twitter.com/KzMuy3mpiF
— هنا الرياض (@herealriyadh) June 7, 2022
الموظف الممتاز:
وقال المهباش، خلال ظهوره على برنامج “هنا الرياض”، عبر قناة الإخبارية: “في دراستين في الموارد البشرية، يقال إن أي موظف لا يعطي أكثر من 5 ساعات عمل، وهذا للموظف الممتاز”.
وأضاف: “من هنا فعلت فرنسا 35 ساعة عمل أسبوعيًا، وقللت ساعات العمل مع التركيز على الإنتاجية، فهذا نموذج وليس خطأ”.
النموذح الصيني:
وتابع: “لكن النموذج الصيني من الساعة 9 صباحًا إلى 9 مساء لمدة 6 أيام أسبوعيًا، لكن إحنا دولة صناعية، لو قللت ساعات العمل الخسارة عندي بتكون عالية”.
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