قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة، رييس ماروتو، اليوم الأحد، إن إسبانيا رائدة عالميًا في قطاع البنية التحتية للسياحة وتريد أن نكون الشريك الاستراتيجي لـ السعودية في مجال السياحة للمساعدة في تحقيق الأهداف المنصوص عليها في برنامج رؤية 2030.

وتابع: العلاقة بين المملكة وإسبانيا رائدة واستثنائية لا سيما في مجال السياحة، مؤكدًا على أن الدولتين شريكان استراتيجيان متعاونان في تحقيق أهداف الرياض ومدريد.

وبحسب موقع mincotur التابع لوزارة الصناعة الإسبانية، فقد جاء ذلك في منتدى الاستثمار السعودي الإسباني في الرياض؛ للترويج لوجود الشركات الإسبانية في المشاريع العملاقة للبنية التحتية التي تخطط لها المملكة لتعزيز وتنمية السياحة.

فرص ممتازة بين السعودية وإسبانيا

وتابع الوزير الإسباني: لدينا خبرة واسعة في التنمية للمشاريع السياحية، ويرى الخبراء أن التحالفات بين الشركات السعودية وشركاتنا توفر فرصًا ممتازة لتطوير المشاريع الجارية مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية.

وتطرح إسبانيا حاليًا خطة طموحة للتعافي في السياحة من شأنها تعبئة 140 مليار يورو من الاستثمار العام في السنوات المقبلة.

ويُذكر أن الحضور في منتدى الاستثمار تألف من 44 شركة إسبانية جميعهم رائدون في قطاعات مثل البنية التحتية والتكنولوجيا والهندسة والطاقة المتجددة وتحلية المياه والنقل والاستشارات وإدارة البيانات السياحية، وتقدم بعضها مشاريع رائعة للسلطات السعودية، بحسب موقع mincotur الإسباني.