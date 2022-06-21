أثارت الفنانة المصرية مديحة الحسيني حالة من التعاطف، بعدما روته عن قيام ابنها بالاعتداء عليها، وبيع أثاث منزلها، لشراء المخدرات، بعدما خرج من مصحة العلاج.

وقالت مديحة الحسيني خلال استضافتها في برنامج بنت البلد الذي تقدمه الفنانة المصرية نشوى مصطفى: “ابني الكبير محمود عنده 33 سنة، عنده مشكلة إدمان مخدرات من 10 سنين وأنا أعاني منه، ولم أقصر في علاجه، وفيه ناس ساعدوني في علاجه؛ وحاليًّا هو في أحد المستشفيات الحكومية”.

أزمة المخدرات:

وأضافت: “دخلت المصحة واضطررت لبيع أثاث منزلي وذهبي لتغطية مصاريف علاجه، وكان عندي أمل في تحسن حالته إلا أنه بعد خروجه من المصحة أساء إلي و(بهدلني معه)”.

وأشارت الفنانة المصرية إلى اضطرارها إلى الإقامة في بيت حماة ابنتها بعدما اعتدى ابنها عليها أكثر من مرة؛ إلا أنها فوجئت بعد عودتها إلى بيتها بأن ابنها باع أثاث شقتها ليحصل على أموال لشراء المخدرات.

من هي مديحة الحسيني؟

وبدأت الفنان المصرية مسيرتها الفنية في عام 2002 عبر المشاركة في فيلم رحلة حب، ثم شاركت في عدد من الأفلام مثل: بعد الموقعة، وتحت التربيزة، وقبل الربيع.

كما شاركت في عدد من الأعمال الدرامية؛ منها: شارع عبدالعزيز، ونكدب لو قلنا مبنحبش، ورانيا وسكينة، وخارج السيطرة، وطريقي، واتهام.