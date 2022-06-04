لا يزال جمهور نادي النصر ينتظر القرار بخصوص شكوى النادي ضد اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله وناديه الحالي الاتحاد.

وكشف الإعلامي الرياضي علي العنزي عبر “تويتر” عن مرور 50 يومًا على بيان أصفر الرياض بتقديم شكوى ضد حمدالله والاتحاد دون البت فيها.

النصر يريد الحصول على 83 مليون ريال:

وكانت تقارير إعلامية كشفت أن الاتحاد السعودي لكرة القدم قد انتهى من إجراءات شكوى العالمي ضد الاتحاد، وحمد الله في انتظار الإعلان الرسمي عن قرار الاتحاد خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن أصفر الرياض كان تقدم بشكوى إلى الفيفا للحصول على 83 مليون ريال وهي قيمة الشرط الجزائي بعد فسخ عقد اللاعب حمدالله مع النادي في نوفمبر الماضي.