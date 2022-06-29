أوضحت وزارة التجارة، معلومات مفصلة عن شركة المساهمة المبسطة التي استحدثها نظام الشركات الجديد 2022.

وأشارت في انفوجراف نشرته أنها شركة يتم تأسيسها من شخص واحد أو أكثر، ولا يشترط حد أدنى لرأس مال الشركة في نظامها الأساسي.

تنوع في الأسهم

وتتميز شركة المساهمة المبسطة، بإمكانية إصدار أنواع وفئات متعددة من الأسهم بحقوق والتزامات وقيود متفاوتة، وإمكانية إدارتها من قبل مدير، أو أكثر، أو مجلس إدارة، أو غير ذلك.

ولا يشترط النظام وجود جمعيات عامة، فيتولى المساهمون ممارسة تلك الاختصاصات ولهم تحديد من يتولاها.

ويحدد نظام الشركة الأساس والنصاب اللازم لصحة اجتماعات المساهمين وصدور قراراتها.

شركة المساهمة المبسطة

واستُحدِث شكل جديد للشركات باسم “شركة المساهمة المبسطة” يلبي احتياجات ومتطلبات ريادة الأعمال ونمو رأس المال الجريء.

كما سيكون بمثابة ذراع استثماري ممكِّن للشركات غير الربحية للارتقاء بالقطاع الثالث، وتحفيز المسؤولية الاجتماعية، ويسمح لها بتحقيق عائد عن أعمالها وإنفاقه على الأغراض غير الربحية.

مميزات نظام الشركات الجديد

يذكر أن النظام أزال عددًا من القيود في جميع مراحل (التأسيس والممارسة والتخارج)، وكذلك القيود على أسماء الشركات، وسمح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول.

وطوّر أحكام التحول والاندماج بين الشركات، وسمح بانقسام الشركة إلى شركتين أو أكثر، وسمح لأصحاب المؤسسات الفردية بنقل أصولها إلى أي من أشكال الشركات.

ويواكب نظام الشركات الجديد جميع التطورات الاقتصادية في بيئة الأعمال، ويأتي بعد 6 سنوات من إقرار النظام السابق، كما يتواءم مع رؤية المملكة 2030 ونظرتها للقطاع الخاص بصفته شريكًا إستراتيجيًّا، وأهدافها المرتبطة بتسهيل عمل الشركات وتمكينها من التوسع والنمو.