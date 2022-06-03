نعى رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الشاعر الشيخ مسفر بن صلفيح، الذي توفي، اليوم الجمعة، إثر نوبة قلبية، مقدمين التعازي فيه.

وتصدر وسم مسفر بن صلفيح في ذمة الله، موقع “تويتر”، إذ رثاه العديد من المغردين، داعين له بالرحمة والمغفرة.

شخصية ذو خلق وأدب:

ورثاه المغردون، مؤكدين أن الشيخ مسفر بن صلفيح كان من الشخصيات التي على خلق عظيم، ورمز من رموز بللحمر، فقالت إحدى المغردات: “رجال يعيشون تحت الأرض بسلام تام رحلوا وتركوا خلفهم غصة فقد ومرارة شوق لا تنقطع أبدًا”.

من جانبه، أضاف مغرد آخر: “نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر ذنبه ويتجاوز عنه وأن يسكنه فسيح جناته، أبو محمد رمز وعلم من أعلام القبيلة، وفقده كبير”.

ولفت آخر: “الله يغفر له ويرحمه كان عزًّا للرفيق ومعلمًا للأدب والاحترام وكل علمًا غانمًا ومشاركًا الجميع في أفراحهم وأحزانهم مهما قلنا لن نوفيه حقه”.