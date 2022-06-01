تأمل إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد، ليرتبط اسمها بالسويسري لوسيان فافر.

النصر يسعى للتعاقد مع مدرب جديد

ويبحث النصر التعاقد مع مدرب جديد، لتراجع مستوى ونتائج الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم، الأمر الذي أثار غضب الجماهير، والمطالبة برحيل الأرجنتيني ميغيل روسو.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 55 نقطة من الفوز في 17 مباراة، والتعادل 4 مرات، وخسر 7 لقاءات.

لوسيان فافر يملك مسيرة مميزة

وأكدت تقارير صحافية أن نادي النصر يتفاوض مع لوسيان فافر، وتوصلا إلى اتفاق، ويتبقى التوقيع بشكل رسمي، الأمر الذي أثار تفاؤل جماهير العالمي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويملك لوسيان فافر مسيرة مميزة، حيث سبق وتولى تدريب 4 أندية سويسرية، وهي؛ إيكالينس، وفيردون سبورت، سيرفيت وزيورخ، والثلاثي الألماني، بوروسيا دورتموند، بوروسيا مونشنغلادباخ وهيرتا برلين، بجانب نيس الفرنسي.

وقاد لوسيان فافر الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند في 110 مباريات، نجح في تحقيق الفوز 68 مرة، وخسر 25 لقاء، وتعادل 17 مرة، وتوج بلقب الدوري السويسري مرتين، كأس سويسرا مرتين، وكأس السوبر الألماني.