لم يكد الشعب المصري يفيق من صدمة نحر الطالبة نيرة أشرف على يد زميلها في جامعة المنصورة، حتى صدمهم خبر نحر مصري لزوجته بعد إصرارها على زيارة ابنها المحبوس.

تفاصيل نحر مصري لزوجته

والغريب أن الواقعة حدثت في محافظة الدقهلية شمال مصر وهي ذات المحافظة التي شهدت واقعت نيرة أشرف، وتشير المعلومات إلى أن الزوجة طلبت زيارة ابنها المحبوس في السجن وأرادت تجهيز زيارة له لكن الزوج رفض فنشبت خلافات بينهما قرر على إثرها الزوج إنهاء حياة زوجته بطريقة بشعة.

وقام الأهالي باحتجاز الجاني في منزله وأبلغوا الشرطة التي تولت القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة واستدعاء الطب الشرعي للكشف على الجثة وتحديد سبب الوفاة.

وتشير المعلومات المتداولة أن القاتل خمسيني ويعمل مبيض محارة وكان مشهودًا له بالمهارة والكفاءة في مهنته، حتى أدمن المخدرات.

حوادث قرية منية النصر

يذكر أن الجريمة وقعت في مركز منية النصر وهي ذات المدينة التي شهدت قيام امرأة بذبح أطفالها الثلاثة داخل منزلها وحاولت التخلص من حياتها بالانتحار تحت عجلات جرار زراعي لكن تم إنقاذها في اللحظات الأخيرة.