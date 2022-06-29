أظهر مقطع فيديو، ردة فعل مضيفة طيران عندما تفاجأت بصعود الفنان رابح صقر للطائرة التي تعمل بها.

فرحة مضيفة طيران فور صعود رابح صقر الطائرة التي تعمل بها 😂❤️.

pic.twitter.com/VfA66Yry6d — Gorgeous (@gorgeous4ew) June 29, 2022

حفل جدة:

وظهر في الفيديو، فرحة وسعادة مضيفة طيران فور صعود الفنان رابح صقر للطائرة التي تعمل بها، خلال توجهه إلى جدة، استعداداً لحفله الغنائي بموسم جدة.

تبادل أطراف الحديث:

ورصد الفيديو، رابح صقر يتبادل أطراف الحديث مع المضيفة التي أبدت سعادتها لرؤيته، حيث قالت:” مرحب.. ما حدا خبرني إنه أنت يا الله، شو أخبارك”، فرد صقر عليها، قائلاً:”يا هلا.. كيفك”، مشيرة إلى أنها تتابع أخبار الفنان رابح صقر دائماً.

ويقام الحفل يوم الخميس الموافق 30 يونيو الجاري، وتم نفاد التذاكر بالكامل بعد أيام قليلة من طرحها للبيع.