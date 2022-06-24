أكد رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل المكلف ساعد الجهني أن تجهيزات الإعاشة لموسم هذا العام 1443هـ تسير وفق الخطة الموضوعة والمعتمدة منذ وقتٍ مبكر، إذ روعي فيها التنسيق والتواصل المستمر مع الجهات ذات العلاقة على غرار أمانة العاصمة المقدسة، التي باشرت تأهيل المطابخ بما يضمن وصول الأطعمة إلى ضيوف الرحمن بجودة عالية، إلى جانب المطابخ التي أنشأتها شركة كدانة لأول مرة هذا الموسم.

عودة الوجبات والبوفيهات:

ولفت الجهني النظر -على هامش ملتقى تجهيزات شركات حجاج الداخل الذي ينظمه المجلس التنسيقي لحجاج الداخل في مشعر عرفات- إلى أن التنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة لتحقيق ذلك قائم بشكلٍ لحظي، حرصاً على تقديم الغذاء بكفاءة عالية، مع أهمية أن يُقدم طازجاً، وذلك بتحضيره في مطابخ مكة المكرمة، ومن ثم تجهيزه في المشاعر المقدسة، منوهاً بالخطوة الجديدة التي نتطلع أن تزيد من ضمان خدمة حجاج بيت الله الحرام بصورة أفضل وأكثر سرعة، ودون قصور هذا العام، وذلك بإنشاء مطابخ مركزية تولتها شركة “كدانة”.

وأشار إلى أن هذا العام سيشهد عودة الوجبات والبوفيهات إلى ما كان عليه في حج عام 1440هـ، وذلك لتلبية رغبات ضيوف الرحمن.

خطوات تطويرية:

وختم الجهني حديثه بالتأكيد على أن موسم حج هذا العام سيحظى بالعديد من الخطوات التطويرية في هذا الشأن، إذ عمل المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل على عقد شراكة مع مكتب استشاري متخصص، سيتولى متابعة سير خدمات الإعاشة، وذلك بعد مسح ميداني جرى لجميع متعهديها، إلى جانب عقد المجلس للقاءات إثرائية مع أمانة العاصمة المقدسة، لتعزيز المفاهيم المطلوبة لدى متعهدي الإعاشة ومشرفي الشركات، بما يضمن توفير أرقى وأمثل الخدمات لضيوف الرحمن.