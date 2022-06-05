استقبل اليوم مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أولى رحلات الطيران الناقلة لحجاج بيت الله الحرام، والقادمة من العاصمة البنغلادشية (دكا) وعلى متنها 410 راكبين.

وتشرّف معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج في أن يكون في مقدمة مستقبلي الرحلة، وشاركهُ الاستقبال معالي الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط نائب وزير الحج والعمرة وسفير جمهورية بنغلاديش والرئيس التنفيذي لمطارات جدة ونائب مدير عام الجوازات ومسؤولي الجهات الأمنية والحكومية العاملة في المطار.

ورحب الجميع بالحجاج القادمين على الرحلة الأولى وقدّموا لهم الهدايا التذكارية بهذه المناسبة متمنين لهم إقامة سعيدة وحجًا مبرورًا في ظل ما يجده ضيوف الرحمن من رعاية واهتمام من كافة الأجهزة الحكومية والشركات المساندة المعنية بخدمتهم وتسهيل إجراءات وصولهم وإقامتهم.

تنفيذ الخطة التشغيلية المعتمدة

وكانت شركة مطارات جدة استعدت منذ وقت مبكر بمشاركة الجهات الحكومية على تنفيذ الخطة التشغيلية المعتمدة لتسهيل وتسريع إنهاء إجراءات الحجاج، وذلك وفق مؤشرات الأداء، التي تستهدف تقليص مدة انتظار الحجاج وإنهاء إجراءاتهم في صالة الحجاج إلى أقل فترة زمنية ممكنة.

ووفقًا للخطة التشغيلية للحج فقد تم تخصيص هذا العام استقبال رحلات الحجاج القادمين من أمريكا والدول الأوروبية من خلال الصالة رقم (1) وذلك بالتعاون مع وزارة الحج والجهات الأمنية العاملة في المطار.



ويشهد مطار الملك عبدالعزيز الدولي، بدءًا من اليوم تتابع رحلات الحج القادمة من مختلف دول العالم، وسط استعدادات مبكرة لجميع القطاعات الحكومية والتشغيلية العاملة في المطار لخدمة ضيوف بيت الله الحرام وتسخير جميع الإمكانات لإنهاء إجراءات وصولهم عبر المطار إلى المشاعر المقدسة بيسر وسهولة.