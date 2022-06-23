كشفت تقارير إعلامية عن وجود مطالب بإعادة مباراة الأهلي ضد غزل المحلة التي أُقيمت أمس الأربعاء في الجولة الـ22 ببطولة الدوري المصري لموسم 2021/2022.

نص بيان فريق غزل المحلة

وكان نادي غزل المحلة أصدر بيانًا عبر حسابه في ” الفيسبوك” قائلًا: نتقدم إليكم بهذا الاحتجاج الرسمي على ما جرى من أحداث تحكيمية غير طبيعية وقعت بالمباراة أمس، وتتمثَّل في احتساب الحكم في الدقيقة العاشرة ضربة جزاء ضد غزل المحلة، ولم يلجأ للتأكُّد من صحتها من خلال تقنية الـفار، بجانب تعرَّض لاعب فريق المحلة (يحيى حامد) للضرب بالمرفق من لاعب الأهلي، في الدقيقة 84 وأشهر الحكم له البطاقة الصفراء، رغم أن القانون ينص على وجوب حصول اللاعب مرتكب هذا الخطأ على بطاقة حمراء، ولم يلجأ فيها إلى تقنية (فار).

تفاصيل ما حدث في مباراة الأهلي ضد غزل المحلة

وأوضح البيان: في هدف الأهلي الثاني الذى أحرزه في الدقيقة 90:35 ارتكب اللاعب (صلاح محسن) لاعب الأهلي خطأ ضد لاعب غزل المحلة في بداية لعبة الهدف، ولم يحتسبه الحكم، ولم يقم حكم الفيديو باستدعائه لتعديل قراره.

وأشار البيان: فى الدقيقة 94:45 قام الحكم بطرد لاعب غزل المحلة أحمد الشيخ بعد استدعاء من حكم الـفيديو، على الرغم من عدم استدعاء اللعبة للطرد؛ نظرًا للمس لاعب غزل المحلة للكرة قبل اصطدامه بلاعب الأهلي.

وتابع بيان غزل المحلة: “وفي مشهد كوميديٍّ يدلُّ على عدم دراية الحكم بأبسط قواعد لعبة كرة القدم- قام أحد مشجِّعي فريق الأهلي بالنزول إلى أرض الملعب في الدقيقة 91، وظلَّ في أرض الملعب لمدة تزيد على الدقيقة الكاملة، دون أن يوقِفَ الحكم اللعب، وهو خطأ جسيم يستوجب إعادة المباراة؛ نظرًا لأنه خطأ في تطبيق القانون.

وواصل البيان: ” كانت هناك طريقة فجَّة في تعامل الحكم مع لاعبي فريق المحلة في مباراة الأهلي ضد غزل المحلة، واستخدامه لألفاظ تهكُّميَّة تجاه اللاعبين، والجهاز الطبي أثناء علاج اللاعبين المصابين في أرضية الملعب، حيث قال نصًّا لطبيب الفريق: (ارمي اللاعب بره.. ما تحطِّنيش في حرج)! في نفس الوقت الذي كان يتغاضى فيه عن التهكم والسخرية من الجهاز الفني والإداري لفريق النادي الأهلي، الذين أشبعوه سخرية، دون أن يتخذ معهم أي موقف.

وأضاف: “تسببت هذه الأخطاء عاليه في تغيير نتيجة المباراة، وإنهائها بنتيجة غير عادلة، ومنافية للحقيقة، لذا فإننا نطالب بإيقاف حكم المباراة عبد العزيز السيد، وعدم إسناد أي مباراة قادمة لغزل المحلة إليه، مع إعادة مباراة الأهلي ضد غزل المحلة؛ نظرًا لوقوع مخالفات جسيمة في تطبيق قانون كرة القدم.