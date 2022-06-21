لا زالت حالة ترقب صدور حركة النقل الخارجي تؤرق المعلمين والمعلمات، وإن خفت بصيص الأمل الذي ظهر بعد حدوث تعديلات قبل أيام على نظام نور، ما اعتبره البعض إشارة على قرب إعلان الحركة.

حركة النقل الخارجي:

والنقل الخارجي هو خدمة مقدمة للمعلمين لتمكنهم من الانتقال إلى مكان عمل آخر قريب من مكان الإقامة، وهي ضمن خطوات تساهم في تلبية احتياجات الكوادر التربوية.

وعلى الرغم من تداول بعض الحسابات غير الرسمية أنباء عن صدور حركة النقل الخارجي، ولكن لم تعلن حتى اليوم الثلاثاء، وزارة التعليم تعميمًا بشأن الحركة.

وعلق مواطنون عبر وسم “حركة النقل الخارجي” بموقع تويتر، على تأخر صدور نتيجة النقل الخارجي، متعجبين من عدم صدور أي تصريح من وزير التعليم أو المتحدث الرسمي عن زمن الحركة رغم أنه موضوع مهم ويهم شريحة كبيرة من المجتمع.

وقال معلمون ومعلمات: إن حركة النقل الخارجي تؤرقهم، وينتظرون بشرى سارة بإعلانها قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

تعديلات على نظام نور:

وشهد نظام نور العديد من التعديلات الجديدة مع اقتراب الإعلان عن حركة النقل الخارجي.

ويترقب المعلمون والمعلمات صدور حركة النقل الخارجي، وذلك من خلال نظام نور وبوابة فارس الإلكترونية لجميع الراغبين في الانتقال من مدرسة إلى أخرى حسب تفضيلاتهم.