كشف الإعلامي عبدالعزيز المريسل اليوم الأربعاء عن مفاجأة يحضرها لجماهير الهلال في حال تُوج أزرق الرياض بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتواجد الزعيم في المركز الثاني بفارق هدف عن المتصدر نادي الاتحاد رغم تساوي الفريقين في النقاط وهو الوصول إلى 61 نقطة.

وقال المريسل عبر إحدى المساحات في “تويتر” : “”كما وعدتكم، استلمت مهمتي الإعلامية، وكان في فارق في النقاط، وكنتم يائسين من تحقيق الدوري”.

مفاجأة المريسل لجماهير الهلال في مباراة التتويج

وأضاف: “”بإذن الله، راح أكمل وسوف أحضر التتويج بالدوري، وسأختار من أحد مساحاتي من 10 إلى 20 واحدًا هلاليًا يحضرون معي التتويج، إن شاء الله ويحتفلون بكأس الأمير محمد بن سلمان”.

يتبقى لـ أزرق الرياض مواجهتا الفتح والفيصلي في دوري المحترفين، وفي حال الفوز بهما سيكون بطلًا لـ الدوري دون النظر إلى نتائج نادي الاتحاد.

ويتفوق الهلال على نادي الاتحاد في المواجهات المباشرة بالموسم الحالي دوريًا، حيث فاز أزرق الرياض ذهابًا وإيابًا على الاتحاد في الرياض وجدة.