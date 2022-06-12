تنتظر الجماهير نهائي دوري المدارس 2022 المقرر إقامته، مساء يوم غد الاثنين، على الملعب الرديف الرئيسي في ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

الجوائز المالية للبطولة:

ويحصل الفريق الفائز بالمركز الأول في بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس 2022 على مليون ريال، فيما يحصل الوصيف على 500 ألف ريال، وصاحب المركز الثالث على 250 ألف ريال، والرابع على 100 ألف ريال.

ومن المقرر أن يكون هناك جوائز أخرى للاعبين المميزين في منافسات النسخة الحالية من البطولة، حيث يحصل أفضل لاعب وأفضل حارس مرمى وهداف المسابقة على مبلغ 10 آلاف ريال لكل منهم.

نهائي دوري المدارس 2022:

وفي منافسات الدور نصف النهائي من دوري المدارس 2022 لفئة 15 عامًا، فازت متوسطة الفرسان على متوسطة سيبوبه، وتجاوزت متوسطة تحفيظ القرآن على متوسطة صهيب الرومي.

ونجحت ثانوية الرازي في تحقيق الفوز على ثانوية عبدالله بن حميد بهدفين دون رد في نصف نهائي البطولة لفئة 18 عامًا، فيما اكتسحت ثانوية طيبة فريق ثانوية القيصومة برباعية دون رد.