بدأت صناعة السينما الناشئة في المملكة العربية السعودية في إحداث موجات على الساحة العالمية، وتسعى إلى التنافس مع الدول الإقليمية المتفوقة في هذا المجال.

أساس قوي لبناء صناعة الأفلام

وقال المنتج والمخرج السينمائي السعودي أيمن خوجة: لدينا الكثير من القصص، كما نمتلك أساسًا قويًا وهي الثقافة والموهبة والمسارح، كل شيء موجود، وبمجرد أن نضع كل شيء في الاعتبار سنحقق نجاحًا لن يتوقعه أحد.

وقال: ثقافتنا وتقاليدنا تختلف عن أي منطقة أخرى، تختلف حتى عن الدول المجاورة الأخرى، لقد مرت عشرات الأعوام ولم يعرف أحد أي شيء عنا، صانعو الأفلام الأجانب يروون قصصًا عنا، لكننا لم نتحدث بعد، اليوم نتحدث وأعتقد أن هذا أمر مثير.

ودرس أيمن خوجة في أكاديمية نيويورك للأفلام في لوس أنجلوس وعمل في صناعة السينما لأكثر من عقد، حيث أخرج أفلامًا لـ MBC Studios و VIU و Amazon Prime وغيرها الكثير.

وقال إن مهمته هي بث الحياة في القصص المحلية الأصيلة على نطاق دولي، وقد حقق بعض النجاح في هذا الصدد بالفعل، فقد أنتج فيلم Rupture، وهو فيلم إثارة نفسي مع طاقم عمل دولي فاز بجائزة أفضل فيلم سعودي في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي العام الماضي.

وبدأت العديد من المواهب السعودية في متابعة طموحاتهم في مجال الفن بدعم من الرؤية السعودية 2030 والهيئة السعودية للأفلام ومهرجان البحر الأحمر السينمائي وإثراء.

وعن هذا قال خوجة: بدعم رؤية 2030، ستكون المملكة أحد أكبر أسواق الأفلام في العالم، ربما في المراكز الثلاثة الأولى، وبالوضع في الاعتبار أن هناك أكثر من 400 مليون شخص في المنطقة العربية يمكننا جعلهم يشاهدون أفلامنا، فإن هذا سيحقق لنا نجاحًا أكبر.

تحديات أمام صناعة الأفلام في السعودية

وأوضح خوجة أن أكثر أمر يتم انتقاده هو أن المحتوى السعودي يفتقر إلى جودة مصر أو هوليوود، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأداء، مضيفًا: إذا واصلنا إنتاج أفلام منخفضة الجودة، فإن هذا سيُفقد ثقة الجمهور في أفلامنا، وأرى أن هذا هو التحدي الكبير بالنسبة لنا اليوم، أرغب في أن يصبح المحتوى السعودي من الآن فصاعدًا أفضل بنسبة 100% من الآن، وفي غضون سنوات قليلة أرغب في أن ننافس السينما المصرية وهوليوود.