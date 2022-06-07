نجح منتخب أستراليا في تجاوز عقبة نظيره الأردني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، ليضمن التأهل إلى ربع النهائي رسميًا.

تعادل سلبي

وبدأت مباراة منتخب أستراليا ضد الأردن بشكل سريع، وسط تأمين دفاعي تجنبًا لاستقبال هدف مبكر، لينحصر اللعب في وسط الملعب، وحاول النشامى السيطرة على اللعب، إلا أنه وسط صعوبة كبيرة.

وتلقى المنتخب الأردني ضربة قوية بعد إصابة هدافه محمد أبو رزق “بوجبا”، ليغادر الملعب ويشارك حمزة الصيفي بدلًا منه، وهاجم لاعبو منتخب أستراليا بقوة، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

فوز منتخب أستراليا ضد الأردن

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، حاول المنتخبان الهجوم، أملًا في هز الشباك، واحتسب الحكم ركلة جزاء ضد الأردن عند الدقيقة 61 نفذها رامي نجارين وتصدى لها الفاخوري، وتم إعادتها، لينجح اللاعب في تسجيلها.

وأربك الهدف حسابات النشامى، وأهدر حمزة الصيفي فرصة خطيرة، قبل أن يكمل الكنغر المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد لاعبه هامان، واستمرت المحاولات، ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز منتخب أستراليا ضد الأردن.

وضمنت أستراليا التأهل إلى منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا برصيد 7 نقاط، فيما تجمد رصيد الأردن عند 4 نقاط، ليودع البطولة رسميًا من مرحلة المجموعات.