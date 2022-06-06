سيغيب المصري محمد صلاح عن مباراة منتخب مصر أمام إثيوبيا الخميس المقبل في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 بسبب الإصابة.

صلاح لن يشارك أمام إثيوبيا

وذكر الحساب الرسمي لـ الاتحاد المصري لكرة القدم عبر “تويتر” أن المدرب إيهاب جلال فضّل إراحة صلاح وعدم إشراكه في مباراة إثيوبيا بعد إصابته بشد خفيف، عقب مشاركته في مباراة غينيا مساء أمس الأحد.

وكان جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم كرّم محمد صلاح بمنحه جائزة خاصة تقديرًا لتألقه مع ليفربول الإنجليزي مؤخرًا ونيله لقب هداف الدوري الإنجليزي موسم 2021/2022.

ورغم فوز المنتخب المصري على غينيا، لكن الجماهير انتقدت الأداء الفني للفراعنة، في أول مباراة يخوضها المنتخب المصري تحت قيادة المدرب إيهاب جلال الذي تولى المسؤولية خلفًا للبرتغالي كارلوس كيروش.

ملخص مباراة منتخب مصر ضد غينيا

وبدأت مباراة منتخب مصر ضد غينيا التي أُقيمت على إستاد القاهرة الدولي بشكل سريع، حيث فرض لاعبو الفراعة السيطرة على اللعب، ولكن غابت الفاعلية الحقيقة على المرمى.

ولعب نابي كيتا كرة عرضية أبعدها محمد أبو جبل، ورد إمام عاشور بتسديدة قوية، ولكن مرت بجوار القائم، قبل أن يهدأ أداء مصر، فيما اتسم أداء منتخب غينيا الأول لكرة القدم بالدفاع.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ظهر منتخب غينيا بشكل أخطر، وانفرد بالحارس محمد أبو جبل، وسط تراجع من لاعبي مصر، ولم يظهر محمد صلاح بالمستوى المتوقع وغابت خطورته.

وشارك مصطفى محمد بدلًا من أحمد سيد زيزو، ما أنعش الجانب الهجومي، وأرسل محمد صلاح تمريرة مميزة أهدرها اللاعب البديل، ورد منتخب غينيا بتسديدة، ولكنها مرت بجوار القائم.

ونجح مصطفى محمد في تسجيل هدف الفوز عند الدقيقة 87 من تسديدة اصطدمت بالمدافع البديل إبراهيما سيسيه وهز الشباك، لتنتهي المباراة بفوز منتخب مصر ضد غينيا بهدف نظيف.