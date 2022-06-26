كشف الفنان الأردني منذر رياحنة، أنه ضد المساواة بين الرجل والمرأة، نظرًا لأن المرأة كائن أرقى.

المرأة ملكة

وقال رياحنة، خلال استضافته في برنامج “كلام الناس” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: «المرأة ملكة في كل تفاصيلها وحياتها وتعبها ومسؤوليتها في الحياة، فأنا ضد المساواة بين الرجل والمرأة”.

وأضاف أن المرأة أرقى وترهق في كل شيء، وربنا أكرمها بأشياء كثيرة جدًا وهي أعلى، لافتًا إلى أنه مع فكرة أن المرأة تكون في منطقة أرقى، وليس التساوي بين الرجل والمرأة.

منذ رياحنة يبكي

وخلال البرنامج، تحدث منذر رياحنة عن موقف لا ينساه للفنان المصري أحمد عز، بعدما أخرجه الأخير من حالة نفسية سيئة كان يمر بها وكاد أن يعتزل الفن بسببها، مؤكدًا أنه من أقرب أصدقائه وأنجاله يحبونه كثيرًا.

وعند رواية الموقف، أذرف منذر رياحنة دموعه، مؤكدًا أنه كان في مرحلة انهيار تماما وشعر أنه لا يجيد التمثيل ولا يجيد فعل أي شيء.

وأضاف أنه تحدث مع الفنان المصري أحمد عز عن الأمر، حيث قال له “تعالى يا غبي أنت مفيش منك اتنين.. وحضني”.

وأكد أنه ليس نجم لكنه أصبح صديقًا بعد كلمته، مستطردًا: “الكلمة بتعمل جوا القلب مفعول السحر، شكرا أحمد عز”.

كما وجه الشكر للفنان المصري أحمد السقا، الذي فتح له الأبواب، مؤكدًا أن هؤلاء الفنانين حقيقيون.